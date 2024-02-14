Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu | SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 14 Şubat 2024

Survivor All Star 2024'te heyecan, 14 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 00:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024- 00:21