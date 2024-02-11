SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 11 Şubat Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 11 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Geçen bölümde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 11 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 11 Şubat Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024- 12:01