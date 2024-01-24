KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM FRAGMANI
Sandık Kokusu 8. BÖLÜM FRAGMANI
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (24 Ocak)
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU
6
Aspor Keşfet
Son Dakika
Selahattin Baki'den sert tepki! "Yazıklar olsun" Selahattin Baki'den sert tepki! "Yazıklar olsun" 22:43
İsmail Kartal: Bonucci'nin son durumu... İsmail Kartal: Bonucci'nin son durumu... 22:38
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon 22:26
"Önemli galibiyetti çok mutluyum!" "Önemli galibiyetti çok mutluyum!" 22:25
Batshuayi: Çok önemli 3 puan aldık! Batshuayi: Çok önemli 3 puan aldık! 22:22
F.Bahçe tek attı 3 aldı! F.Bahçe tek attı 3 aldı! 22:01
Daha Eski
"Bu güneşe kar dayanmaz" "Bu güneşe kar dayanmaz" 21:08
Montella tribünden takip etti Montella tribünden takip etti 21:04
Kartal'dan hakem Bitigen'e büyük tepki! Kartal'dan hakem Bitigen'e büyük tepki! 20:40
F.Bahçeli yıldız A.Gücü maçında yok! F.Bahçeli yıldız A.Gücü maçında yok! 20:36
Fırtına Rizespor hazırlıklarını tamamladı! Fırtına Rizespor hazırlıklarını tamamladı! 20:09
G.Saray İstanbulspor'a hazır! G.Saray İstanbulspor'a hazır! 20:08
SON DAKİKA