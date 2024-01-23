Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 23 Ocak Salı 2024

Survivor All Star 2024 23 Ocak Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 23 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 23 Ocak Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024- 09:41