Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star son eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star son eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 23 Ocak Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 23 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 23 Ocak Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 01:01 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024- 01:01