Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 13 Ocak Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 13 Ocak Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 OCAK?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları konseyde oylama gerçekleştirdi. Yarışmacılar takımdan gitmesini istedikleri isimleri ve gerekçelerini açıklayarak oylarını verdiler. Oylama sonucunda Nagihan 1, Berna 3, Kardeniz ise 6 oy aldı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı KARDENİZ oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM