Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı ve kadrosuyla olduğu kadar etkileyici konusuyla da diziseverlerin ilgi odağı olan Ne Gemiler Yaktım, 4. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 25 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü hakkında arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle SHOW TV | Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm full izle' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarında yayına giren Ne Gemiler Yaktım dizisi, en çok izlenenler listesinin ilk sıralarına talip olarak yayın hayatına başladı. Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimleri buluşturan Ne Gemiler Yaktım'ın ilk bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle SHOW TV | Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Toprak, havalimanından yaşanılanlardan sonra Yasemin'i yakın takibe alır. Neriman'ın konak içindeki oyunu Fidan için kâbusu tekrar başlatır Ancak bu oyun Neriman'ın Rutkay ile olan ilişkisini de etkileyecektir. Tevfik'lerin apartmanına yeni taşınan genç kadın ve çocuğu merak uyandırırken; Yalnızlıktan ve çaresizlikten bunalan Yasemin, Rutkay'ın bir isteğini daha yerine getirmek zorunda kalır. Zeynep'in doğum günü için parti veren Rutkay'ın planları hiç beklenmedik bir yerden sekteye uğrar.

Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI