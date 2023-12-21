ARAK YENİ BÖLÜM İZLE | Show TV Arak 1. bölüm izle - Arak ilk bölüm izle

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arak ilk bölümü ile ekrana geliyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olan, yapımcılığını Murat Can Oğuz üstlendiği Most Production imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor. Dizinin 1. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Arak ilk bölüm izle, SHOW TV Arak yeni bölüm full izle, Arak dizisi canlı izle 1. bölüm tek parça" sorgulamaları yapıyor. İşte Arak dizisi 1. bölüm bilgileri...

Arak dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Arak 1. bölüm izle", "Show TV Arak 1. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Arak 1. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Arak dizisinin 1. bölümüyle ilgili bilgiler...

Arak 1. bölüm izlemek için tıklayın

ARAK 1. BÖLÜM KONUSU

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır.

Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan'ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

Oyuncular:

İlker Kaleli

Öykü Karayel

Tülin Özen

Mehmet Özgür

Yıldıray Şahinler

Kerem Arslanoğlu

Bedir Bedir

Furkan Kalabalık

Demircan Kaçel

Cem Zeynel Kılıç

Görkem Kasal

Beril Kolcu

Ilgaz Kaya

Bennu Yıldırımlar