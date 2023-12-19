Aile 26. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicileri etkisi altına alan Aile dizisi geçtiğimiz hafta yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına geçmişti. Aile yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Bu hafta Soykan ailesinin başı hem aile içindeki düşmanlarla hem de dış etkilerle derde girdi. İzleyicileri yine ekrana kilitleyecek olan Aile dizisinin 26. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler haberimizde...

Show TV'nin başarılı yapımlarından Aile dizisinde bu hafta neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Aile 26. bölümde Serap'ın büyük sırrını merak eden Aslan ve Devin, detayları öğrenmeye biraz daha yaklaşacaklar. Aile 26. yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

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AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Devin babasının yasını yaşarken, en büyük desteği Aslan'dan görmektedir. Ancak Ergun'un ölümünde cinayet şüphesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Aslan ve Devin için yeni bir mücadele başlar. Aslan'ın araştırmaları Ergun'un ölümüne sebep olabilecek iki kişiyi işaret etmektedir: Hülya ve Ergun'un eski ortağı Sermet. Yaşananlarda Hülya'nın payı olması ihtimaliyle sarsılan Aslan, kendini hayatının en zor sınavında bulur. Ergun'un ölüm emrini veren kişi; iyileşme yolundaki annesi çıkarsa Aslan ne yapacaktır? Sırtında bu koca yükle gerçeğin peşine düşen Aslan, Ergun'un ortağının izini sürer.

Devin ise diğer koldan Hülya'yla ilgili araştırmalarını sürdürür. Sevdem Vakfı'nın yaklaşan başkanlık seçimi için çalışmalara başlayan Hülya'nın bu seçimde büyük bir rakibi vardır: Nedret. Ergun'un ölümünde Hülya'nın parmağı olduğunu düşünen Nedret, bu olayın peşini bırakmayacaktır. Cihan büyük bir depresyona sürüklenen Serap'a iyi gelmeye çalışır. Serap'ın, Soykanlarla ilgili büyük bir sırrı olduğunu anlayan Cihan, sevdiği kadının yaralarını sarabilmek için çabalar. Diğer taraftan Bedri, annesinin geçmişle ilgili sakladığı sırrın peşine düşer. Aslan ve Devin, araştırmalarının sonuna gelir. Eğer bu olayın azmettiricisi annesi çıkarsa Aslan'ın hayatının en zor kararını vermesi gerekecektir. Peki Ergun'un ölümünün ardındaki kişi kimdir? Hülya mı? Yoksa eski ortağı Sermet mi?

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