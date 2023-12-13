14 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 14 Aralık TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:0 İncir Ağacı

07:20 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse13.15 Seksenler14.55 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:40 Diriliş "Ertuğrul"

ATV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak 49.Bölüm

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 49.Bölüm

03:50 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

06:00 Dilek Taşı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni Özel Bölüm

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI