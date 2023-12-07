Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni 7. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 7. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Sakla Beni 7. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.

Diğer yandan Mete ile evlenmek Naz'ı çok mutlu etse de, düğünde yaşananlar onun gerilim dolu bir gece geçirerek tekrar anne evine dönmesine neden olur. Bu gelişme iki aile arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olurken, Naz, Kont Ziya'nın ezici otoritesiyle tanışmanın şokunu yaşar.

Birlikte büyüdüğü Naz'ın ve sevdiği adamın hayatından sonsuza dek çıkmaya karar veren İncila bir yolculuğa kanat açmak üzereyken, Mete'nin ondan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin farkında değildir.