Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı izle | KANAL D Bir Derdim Var yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Derdim Var 6. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 6. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Bir Derdim Var 6. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınan ergen ve çocuk psikiyatri servisinin doktoru Nilüfer'i ve onun ergenliğini ekranlara taşıyan Bir Derdim Var, yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin oturduğu ve başrollerini Birce Akalay ile Mert Fırat'ın paylaştığı dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Bir Derdim Var yeni bölüm fragmanı, Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı izle' konularını sizler için derledik.

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BİR DERDİM VAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!

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