Bir Derdim Var 5. bölüm izle

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı AyNa Yapım imzalı Bir Derdim Var, en çok izlenenler listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Derdim Var, 7 Aralık Perşembe günü 5. bölümüyle ekrana gelecek. İşte Bir Derdim Var 5. bölüm konusu ve detaylar...
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BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM KONUSU
Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!
BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN