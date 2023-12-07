Bir Derdim Var 5. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!

Bir Derdim var dizisi, ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer'in hayatını ekranlara taşıdığı hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü için heyecanla bekleyen diziseverler arama motorlarında 'Bir Derdim Var 5. bölüm izle | Bir Derdim Var yeni ve son bölümü - Kanal D Bir Derdim Var dizisi izle!' sorgulamaları yapıyor. Bir Derdim Var 5. bölüm konusu ve merak edilenler haberimizde...

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı AyNa Yapım imzalı Bir Derdim Var, en çok izlenenler listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Derdim Var, 7 Aralık Perşembe günü 5. bölümüyle ekrana gelecek. İşte Bir Derdim Var 5. bölüm konusu ve detaylar...

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BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM KONUSU

Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!