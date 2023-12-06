MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te bu gece yine dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi Ratatuy'u yapmak için ikili düelloya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonunda potaya giden isim belli oldu. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 02:12