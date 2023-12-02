MasterChef eleme adayı kim oldu? 2 Aralık MasterChef eleme adayı belli oldu!
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da 2 Aralık yeni eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. 2 Aralık Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2023- 01:31
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı 2 Aralık Cumartesi akşamı yayımlanan bölümde belli oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'in 2 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümünde eleme adayı ESRA oldu.