Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Navbahor sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Navbahor - Al Hilal maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Navbahor ile Al Hilal 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAVBAHOR - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Navbahor - Al Hilal 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.