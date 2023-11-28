MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı ve gecenin eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? diye arama motorlarından aratıyorlar. Peki, MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef All Star'da eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 28 Kasım Salı akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, sokak lezzetlerinden hazırladıkları tatları jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? diye arama motorlarından aratıyorlar. Peki, MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef All Star'da eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 28 Kasım Salı günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayı TOLGA oldu.

28 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmadı SERGEN oldu.