Samsunspor maçı öncesi konuşan Domenico Tedesco çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Takımdaki atmosfer iyi. Gaziantep maçını kazanmak önemliydi. Thorsten Fink ile 4 maç oynadılar, Samsunspor'a yeni bir inanç geldi. Bizim isteğimiz maçı kontrol etmek ama onlar da kontrataklarla bize problem yaratmak isteyeceklerdir. Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımızı izleyeceğiz, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem budur. Etkimiz olan şey budur. Yol haritamız değişmeyecek. Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok. Yapacağımız şey Fenerbahçe'ye odaklanmak. Ben harika oyuncuların teknik direktörüyüm. Bizler ödevimizi doğru yaparsak gerisi gelecektir."