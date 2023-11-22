Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Dilek Taşı 12. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 12. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Dilek Taşı 12. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 12. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Figen, yüreğindeki acıyı Mustafa'yla paylaşınca, Mustafa Figen'e kollarını açıyor. Kenan, Mustafa'yla karşı karşıya geliyor. Rüçhan, Dündar'ı neden tehdit ediyor. Sinan'ın kim olduğu ortaya çıkıyor!

Figen, Mustafa'nın parmağında yüzük olmadığını fark eder ve nedenin sorar. Mustafa ise eşini saygıyla hatırlayacağını ve bu yüzden yüzüğü çıkardığı söylüyor. Figen'in parmağında yüzük olmadığını fark eden Mustafa'da bunun sebebini Figen'e soruyor. Figen ise Kenan ile evlenmeyeceğini, bu sebeple yüzüğü çıkardığını söylüyor.

Ömer'in öldüğü haberi herkesi yasa boğar. Figen, bu zor günün de yine Mustafa'ya sığınır. Mustafa, Figen'in yanında olur ve onu yalnız bırakmaz. Figen, bu zor zamanlarında kız kardeşinden faydalanmak isteyen Aras Rona'yı sert bir şekilde uyarır! Öte yandan Figen'in tetkiklerinin Sinan'la uyumlu olduğu ortaya çıkar. Kenan, Mustafa'yı Figen'den uzak tutmaya çalışır. Figen ise Mustafa'ya Kenan'la evlenmeyeceğini söyler!