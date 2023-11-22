Benim Güzel Ailem 20. bölüm izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu geniş bir ailenin yuvadan tek tek uçan kuşlarının bir anda, hep birlikte yuvaya dönmeye karar verince ortaya çıkan olayları konu ediniyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu'nun yer aldığı sevilen dizi, 20. bölümüyle 22 Kasım Çarşamba günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Benim Güzel Ailem 20. bölümü konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM 20. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 22 Kasım Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 20. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 20. bölümü...

Benim Güzel Ailem 20. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 20. BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe'nin intikam planı sonucu yapımcıya 500 bin dolar ödemek zorunda olan Ferdi, Mahmut'u da çok öfkelendirir. Ancak bütün ailesinin kendisine güvendiğini öğrenen Ferdi, biraz rahat nefes alır. Evin etrafını gazeteciler sarmış, Ferdi'nin ihanet haberleri gündem olmuştur. Ferdi'yi temize çıkarmaya kararlı olan aile fertleri, planlar yapar. Adnan, Hollywood yapımcısı kılığına girip Gökçe'yi kandırmaya karar verir. Rasim ise oğlunun tazminatını ödemek için Ferdi'den gizli yapımcıyla görüşür. Ancak yapımcı, Rasim'in teklifini kabul etmeyip onu adeta odadan kovar. Sina, zeytinliğin tapusunu Damla'ya vereceğini Mahmut'a söyler ancak Mahmut, bu fikre karşı çıkar. Nedim'den Ferdi'ye vermek için para alan Adnan, bu parayla dükkan kiralar. Hapse girme tehlikesiyle de karşı karşıya olan Adnan, suçu önce Nedim'den sonra da Ferdi'den üstlenmesini ister. Sina'nın ya�� günü için evde kutlama yapılır. Tam pasta kesimi sırasında Damla, Sina'ya müjdeyi verir: "Aşkım, baba oluyorsun." Sina'nın birden gözleri dolar. Rasim, Canan, herkes ağlar, çok sevinir. Ertesi gün Adnan'ın duruşmasında ise ortalık karışır. Adnan'ın suçunu Ferdi mahkemede üstlenirken bu kez araya Rasim girer. Mahkemede yaşanan gerginlikler ise beklenmedik kararlara yol açar.

Benim Güzel Ailem 20. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

Benim Güzel Ailem 20. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın