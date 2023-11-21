Aile 21. BÖLÜM İZLE

Show TV'nin sevilen dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile, 21. bölümüyle 21 Kasım Salı günü ekrana geldi. İlk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen diziyi Ahmet Katıksız yönetiyor. Profesyonel kadrosu ve farklı konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin 21. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 21. bölüm izle, Show TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 21. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

AİLE 21. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 21. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 21. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 21. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 21. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 21. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 21. BÖLÜM KONUSU NE?

Aylar sonra nihayet aşka teslim olan Devin, kendini bir anda hayatının en büyük sınavının içinde bulur. Aslan hastanede yaşam mücadelesi verirken Devin sevdiği adamı hayattan koparmaya çalışan kişi ya da kişileri bulmaya karar verir. Ancak bu yolda yalnız yürümeyecektir. Hayatlarının en büyük acısı Hülya ve Devin'i bir araya getirir. İki kadın bu uğurda sırt sırta mücadele ederken Aslan'ı vuran tetikçinin peşine düşerler. Acaba bu olayın

azmettiricisi kimdir? İlyas mı? Cihan mı? Nedret ve Bedri mi? Yoksa İbo mu? Tedavisine evde devam edilen İbo'nun odasında bulunan not, Hülya'nın şüphesini iyice arttırırken Devin, Bedri ile marinada karşı karşıya gelir. Bedri'nin hırsları uğruna her şeyi yapabilecek biri olduğunu anlaması Devin'in şüphesini iyice körükler. Bedri, Nedret'le birlikte kurduğu planlarını işletmeye devam ederken; Aslan'ın yokluğunda kızını hapisten kurtarmayı başaran İlyas önemli bir sorunun peşine düşer. Şüpheliler listesinin bir diğer ismi olan Cihan ise Serap ile aile olma yolunda ilk adımı atar. Ancak düğün

günlerinde onları tehlikeli bir sürpriz beklemektedir. Çember giderek daralırken tetikçi sonunda yakalanır. Hülya ve Devin azmettiricinin kim

olduğunu öğrenmek için kolları sıvarlar. Ancak tetikçiyi konuşturmak hiç de kolay olmayacaktır. Devin kendi yöntemlerini kullanarak gerçeğe ulaştığında ise yanıtlanması gereken tek bir soru kalır: Canınızdan çok sevdiğiniz birini er ya da geç öldüreceğini bildiğiniz bir insanın yaşamasına izin verir miydiniz? Olayın ardındaki sis perdesi aralanırken hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Aslan'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Şimdi Aslan'a bu hain planı kuran kişi ya da kişiler için bedel ödeme vaktidir.

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AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Selin Şekerci

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

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