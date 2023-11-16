MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te heyecan dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Bu hafta İtalyan mutfağından lezzetler sunan yarışmacılardan bir tanesi jüri üyesi tarafından dokunulmazlığı hak eden kişi olarak seçilirken eleme adayları da belli oluyor. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu 16 Kasım? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2023- 02:31