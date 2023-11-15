Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 10. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 10. bölümü, 15 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 10. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 10. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 10. BÖLÜM KONUSU

Rona'ların yıllardır herkesten gizlediği sırrı sonunda ortaya çıkınca köşkte yer yerinden oynar. Figen, Aras Rona'nın kızı olduğunu öğrenince hem Rona'larla hem de Ömer ve Asuman'la geçmiş ile ilgili hesaplaşır. Aras, Figen'in kızı olması ile ilgili ne yapacak?

Figen kaldıramadığı bu gerçek karşısında evi terk eder. Asuman ve Ömer, Figen'in evi terk ettiğini anlayınca Mustafa'dan yardım ister. Macide tüm bu yaşananların üzerine Figen ve ailesini köşkten kovmaya çalışır. Ömer ve ailesi bu durum karşısında ne yapacak? Ömer kızlarını da alıp köşkten gidecek mi? Mustafa ise kazanmaya çalıştığı özgürlüğü ve kanıtlamaya çalıştığı suçsuzluğu için atıldığı tehlikeli yolda Harun Bey ile ilgili gerçeklere ulaşmaya çalışır.

Sevda, Figen'in kardeşi olduğunu hazmedemeden eve çağırdığı gizemli misafirler ile tüm köşkü şaşırtır. Sevda'nın planı ne? Çağırdığı gizemli konuklar kim? Suçsuz yere hapse atılan Kenan özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Figen kendi ailesini mi seçecek yoksa yıllardır kendisinden saklanan sırları affetmeyerek kendisine yeni bir yol mu çizecek?

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