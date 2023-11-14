MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU? 14 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?
MasterChef All Star'da 2 eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte 14 Kasım Salı günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 01:01
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayları, 14 Kasım Salı akşamı yayımlanan bölümde belli oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 14 Kasım Salı günü eleme oyunu oynandı. Cemre'nin seçimi ile ilk gitme adayı Dilara oldu. Oylama sonucuna göre ikinci eleme adayı olarak Ayaz seçildi.
DİLARA
AYAZ