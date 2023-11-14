MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU? 14 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU? 14 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef All Star'da 2 eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte 14 Kasım Salı günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 01:01