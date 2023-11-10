Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 10 Kasım Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 30. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 30. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 30. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 30. bölüm 10 Kasım Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 30. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 30. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 30. BÖLÜM KONUSU

Ali'yi şoke eden gerçek!

Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır!

Barbaros komiser geri mi dönüyor?

Artık Çatal tehlike arz etmediği için Barbaros soluğu emniyette alır ve rozetini geri ister. Çünkü artık yeni bir hedefi var: Ateş Kuşlarının köklerini bulmak! Peki polisliğe geri dönebilecek mi?

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Altı köksüz yeniden bir arada!

İnsanın canını en çok sevdiği yakar ama sevdiğinden uzak kalmak daha da burkar yüreğini. Gülayşe daha fazla karşı koyamaz ve canından fazla sevdiği Ateş Kuşları'nı affeder. Ancak 25 yıl sonraki 6 Köksüz'ün büyük kavuşması Mercan'ın tutuklanmasıyla bölünür! Mercan neden tutuklandı?

Ali, Mercan'a evlenme teklifi ediyor!

Peki Ali bu ayrılığa izin verir mi? Vermez. Hatta nezarete girmenin bir yolunu bulur ve Mercan'a dillere destan bir evlilik teklifi yapar! Yıllardır bekleyişleri sonunda meyvesini veriyor mu? Yoksa Nazmiye'nin gölgesi bu kavuşmanın da mı üzerine düşecek?

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Zıpkın ve Sare arasında neler yaşanacak?

Zıpkın'ın yüreğinin dilini çözmesi epey vakit alıyor. Peki Sare, Zıpkın'ın bu herkese mavi boncuk dağıtan tavrını fark ettiğinde ne yapacak? Aşkına sahip çıkmayan bu adama sırtını dönecek mi? Yoksa Zıpkın defteri kapanacak mı?

Barbaros'un Gülayşe'ye sürprizi!

Yemeğe gidecekleri akşam ablası tutuklanınca Gülayşe dışarı çıkmak istemez. Barbar ise bu kıza verdiği sözü tutmaya kararlıdır. Barbar nasıl bir çözüm bulacak? Peki bu tatlı hallerine ne zaman bir ad koyacaklar?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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