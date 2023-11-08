Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 9. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 9. bölümü, 8 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 9. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 9. bölüm konusu...

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DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM KONUSU

Figen aile geçmişi ile ilgili gerçekleri sonunda öğrenebilecek mi? Mustafa Cemre'yi köşke geri getiriyor ve kızı için canını ortaya koyuyor. Eğer uyumlu çıkarsa Sinan için böbreğini vermeyi kabul ediyor! Rüçhan Sevda'yı görmeye ajansa gidince kızının Efkan tarafından darp edildiğini öğreniyor… Çocukları için her şeyi göze alan Rüçhan, Dündar ve Efkan ile yüzleşmeye gidiyor! Bu olaylar yaşanırken köşkte ortaya çıkan bir sır ise her şeyi karıştıracaktır.

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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