MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Kasım MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan kim oldu?

Masterchef'te heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Haftanın birincisi 100 bin TL değerindeki ödülü kazandı. Milyonları ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te ödülü kimin kazandığını merak eden vatandaşlar için 3 Kasım MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan kişi kim oldu? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 01:11 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023- 01:11