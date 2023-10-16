Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisi 27. yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Başrolünde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay'ın yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 27. bölümü araştırıyor. İşte Ömer 27. yeni bölüm ve detayları...

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer son olarak 27. bölüm ile ekranlara geldi. Ömer 27. bölüm merakla bekleniyordu. Bu haftaki bölümde neler yaşandığını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 27. bölüm izle linki için arama motorlarına yönelmişti. İşte detaylar...

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ÖMER 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vicdan'ın onu öpmesiyle başına büyük bir bela almanın kıyısına gelen Ömer, Gamze ile aralarını daha da açabilecek tehlikeli bir sürecin eşiğindedir. Ancak Reşat'ın sağduyusu, Ömer'e kırgın ve öfkeli hisseden Gamze'nin yaşananları başka bir açıdan değerlendirmesine ve çabalamaya devam etme kararı almasına yardımcı olur.

Hakan'ın ona yaşattığı türlü acılara göğüs geren Nisa, bardağı taşıran son damla olduğunu hissettiği üzücü bir olay yaşar. Büyük kararların arifesinde olan Nisa, babasından gördüğü destek sayesinde daha da yüreklenir.

Çalıştığı banka şubesine müdür olan Gamze, daha bu haberin sevincini yaşayamadan, annesinin yarattığı problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Vicdan'ı hayatlarından kesin olarak çıkarmak isteyen Ömer ise farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

ÖMER 27. BÖLÜM İZLE 🎬

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