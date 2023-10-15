MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu? 15 Ekim MasterChef All Star

Ekranların beğeniyle izlenen yarışması MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Nefesleri kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi? 15 Ekim MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 15 EKİM?

MasterChef All Star'da 8 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta MasterChef'e veda eden isim KEREM oldu.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

MasterChef'e veda eden Kerem Giritlioğlu Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.

1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.

Masterchef Kerem'in Moda'da ev yapımı yemeklerin olduğu bir kafesi vardır. Kafede aynı zamanda aşçı olan Kerem Giritlioğlu, bunun yanı sıra YouTube kanalında tarifler vermeye devam ediyor.