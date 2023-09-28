atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, sezon arasının ardından 28 Eylül Perşembe günü 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünü merak eden seyirciler, 39. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 39. bölüm full HD...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 39. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 39. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 39. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 39. BÖLÜM KONUSU

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.

Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez.





Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır. Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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