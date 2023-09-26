Ben Bu Cihana Sığmazam 38. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle | BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin bu hafta yayınlanan son bölümüyle ilgili arama motorlarında 'Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm izle, atv Canlı izle, BBCS 38. bölüm izle ve Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle konuları araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 26 Haziran Salı günü yayınlanan son bölüm...

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 26 Eylül Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 38. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 38. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 38. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir. Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür. Bunun için de en iyi fırsat, Maruf'u silahları terör örgütüne verirken yakalamaktır. Fakat planı hiç beklemediği şekilde gidecektir.

Öte yandan Cancal Ağa'nın Urfa'da avukatlık yapan kızı Berfin, babasının ısrarlarına dayanamayarak İstanbul'a döner. Maruf'un yeğeni Vedat hala sevdiği eski karısının dönmesine sevinmiştir. Berfin'le barışmayı, hatta yeniden evlenmeyi düşünmektedir. Ancak gelişen olaylar onu Cezayir'le karşı karşıya getirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 38. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)