TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga olmuştu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...

MasterChef All Star yarışmasında 3 Eylül 2023 akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına giren 7 yarışmacıdan birisinin bu akşam MasterChef All Star hayalleri son buldu. MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga olmuştu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...



MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef All Star Türkiye yarışmasında Çağatay'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmesiyle beraber jüri üyeleri bu haftaya özel eleme adayları için yeni bir karar aldı. Çağatay'ın gidişiyle birlikte bu haftalık format da değişti. Haftaya final düellosu yapılacak.