Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu gündemde yerini aldı. Jack Reacher: Asla Geri Dönme ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Edward Zwick'in oturduğu Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Edward Zwick'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JACK REACHER: ASLA GEİR DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmin 4 yıl sonrasındaki olayları konu alacak olan devam halkası, eski ordu üssüne geri dönen Jack Reacher'ı konu alacak. Reacher binbaşının isteği üzerine eski üssüne geri gelir. Ancak Reacher geri döndüğünde eski binbaşının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Reacher binbaşı Susan Turner'a kurulan komployu ortaya çıkarmak için cinayetin gerçek suçlularının suçluların peşine düşer. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosu arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır...

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Danika Yarosh

Cobie Smulders

Patrick Heusinger

Aldis Hodge

Robert Knepper

Holt McCallany

Lee Child

Madalyn Horcher

Jessica Stroup

Robert Catrini

Austin Hébert

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan aksiyon gerilim filmi Jack Reacher: Asla Geri Dönme, 2016 yapımıdır.