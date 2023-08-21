Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Durgun Su filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Tom McCarthy'nin yönettiği ve başrollerinde Matt Damon'ın yer aldığı film hakkında sorgulanan Durgun Su filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Durgun Su filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Durgun Su filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı Dram, gizem ve suç filmi Durgun Su detayları haberimizde...

DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı Stillwater, Marsilya'da okuyan kızı Allison'ın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan Bill isimli bir babanın hikâyesini anlatıyor.

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DURGUN SU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?