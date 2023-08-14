📺 Veda Mektubu YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu, yeni bölümüyle 14 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 23. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 23. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 7 Ağustos Pazartesi günü yeni ve 22. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 22. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM KONUSU

Karlılar, Beste ile kardeş olduklarını öğrenmenin şokunu yaşamaktadırlar. Bu haber Aslı ve Mehmet'i de derinden etkilerken Selçuk ve Mina'nın öfkeleri elle tutulur bir hal alır. Geride kalmaya niyeti olmayan Mina, Hatice ile birlik olmaya karar verir. Selçuk ise aileden daha da uzaklaştığını fark eder…

Alanur, Seher'in ona verdiği zarfı Ziya'ya vermek için yola çıkmışken bir anda bayılır, Aslı ve Beste, annelerini hemen hastaneye götürürler. Alanur için, her şey yoluna girmiş, hayatının aşkına kavuşmuşken karşısına beklenmedik engel çıkar. Aslı ve Mehmet her şeye rağmen evin içindeki dengeyi korumaya çalışırlar. Karlıların bahçesinde, geçmiş kötü günlere inat, kocaman bir düğün yapılır… Bu düğün, birilerinin mutluluğuna, birilerinin vedalarına sebep olacaktır.

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👉VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM İZLE