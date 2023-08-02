Suçlular Takımı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christian Gudegast'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Suçlular Takımı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SUÇLULAR TAKIMI (DEN OF THIEVES) FİLMİNİN KONUSU NE?

Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi de Los Angeles'ın ünlü bankasının günlük olarak imha ettiği bu paraları almak için imkansız bir soygun planına girişir. Ancak farklı yeteneklerle donanmış olan bu elit ekibin işi planladıklarından daha zor olacaktır. Zira Los Angeles Şerif Bürosu'nun deneyimli ve cesur elemanları, hırsız çetesinin tam karşısında durmaktadır...

SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

O'Shea Jackson Jr.

50 Cent

Pablo Schreiber

Meadow Williams

Mo McRae

Maurice Compte

Evan Jones

Kaiwi Lyman-Mersereau

Dawn Olivieri

Jay Dobyns

Alix Lapri

Eric Braeden

Brian Van Holt

Murph Connors

Cooper Andrews

Michael Bisping

Elle Whitfield

McKenna Flanagan

Timothy Douglas Perez

Michael Papajohn

Madelyn Lazar

Matthew Cornwell

Bob Jennings

Lewis Tan

Stefanos Miltsakakis

Scott Hunter

Jordan Bridges

Josh Diogo

Sonya Balmores

Lyon Beckwith

DeVon Johnson

Oleg Taktarov

Daisy Pareja

Adam Drescher

Tracey Bonner

Cory Scott Allen

Jermaine Rivers

Max Holloway

Marcus LaVoi

Nate Boyer

Nick Loeb

Emmet Flores

Malieek Straughter

Juan Gaspard

Brendan Kelly

Mario Cortez

SUÇLULAR TAKIMI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı soygun aksiyon filmi Suçlu Takımı 2018 yapımıdır.