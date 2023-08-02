Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini F. Gary Gray'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI KİM?

Tessa Thompson

Chris Hemsworth

Liam Neeson

Emma Thompson

Rebecca Ferguson

F. Gary Gray

Rafe Spall

Drew Massey

Larry Bourgeois

Tim Blaney

Thom Fountain

Natasha Culzac

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Siyah Giyen Adamlar üçlemesinin devamı olan Global Tehdit, 2019 tarihli Amerikan filmidir.