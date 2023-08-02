MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı belli oldu

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Heyecan dolu programın 2 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde yeni eleme adayları belli oldu. Suna ve Eda arasında eleme potasına girme heyecanı yaşandı. Kaptan Gamze, dokunulmazlığı kazandı. Peki ama MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu akşam eleme adayı netleşti. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi. Peki ama eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlığı Gamze kazandı. Eleme potasına giden 3. ve 4. aday belli oldu. Günün dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

3. eleme adayı Eray olmuştu. Eda 6 oy alarak 4. aday oldu.

ELEME ADAYLARI

Tanya

Mert

Eda

Eray