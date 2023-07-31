📺 Veda Mektubu YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 31 Temmuz Pazartesi günü yeni ve 21. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 21. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 21. BÖLÜM KONUSU

Seher'in suçunu itiraf etmesiyle herkes kendini büyük bir buhranın içinde bulur. Mina ve Selçuk tüm bu olanların Aslı'nın suçu olduğunu söyledikçe Aslı kocaman evin içinde küçülür. Bunu fark eden Mehmet'in bir karar vermesi gerekiyordur. Geride kalan ailesinin mi; yoksa, Aslı'nın mı yanında duracaktır? Ziya, tüm geçmişin öcünü alır gibi Nevzat'ın hayatını karartmaya yemin eder. Hatice ise her şeye rağmen ailesinin hak ettiğini alması için uğraşır. Alanur, hiç ummadığı birinin etkisiyle Beste ile tüm gerçekleri konuşmaya karar verir. Beste bu gerçekleri kaldırabilecek midir? Yoksa Karlı Ailesi gibi, Yıldız Ailesinin sonu da dağılarak mı gelecektir? Mehmet ve Aslı, her şeye göğüs gerip o evde yaşayabilecek midir? Yaşasalar bile yeni öğrendikleri haber onları nasıl etkileyecektir?

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👉VEDA MEKTUBU 21. BÖLÜM İZLE