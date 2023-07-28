Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu gündemde yerini aldı. Pele Bir Efsanenin Doğuşu ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor.Yönetmen koltuğunuda Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in oturduğu Pele Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pêle'nin hayatı konu ediniyor. 1958 yılında henüz 17 yaşında olan genç Pêle, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Zira o yıl Brezilya'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran gol onun ayağından çıkmıştır. Brezilya'nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen ama sıra dışı oyun tarzı ile sıyrılan Pele, hırslı ve boyun eğmeyen bir karaktere de sahipti. Hayatı yoksullukla doluyken Pele, geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirecektir.

Brezilya futbolunun adını dünyaya duyuran isim olarak tarihe geçen ünlü futbolcunun hayatını beyazperde de ilk oyunculuk deneyimine imza atan Kevin de Paula canlandıyor. Filmin yönetmen ve senaristliğini ise Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist ikilisi beraber üstleniyor.

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİM?

Pelé

Kevin de Paula

Vincent D'Onofrio

Diego Boneta

Mariana Nunes

Rodrigo Santoro

Seu Jorge

Leonardo Lima Carvalho

Colm Meaney

Felipe Simas

Ivan Orlic

Garcia Júnior

Charles Myara

Julio Levy

Milton Gonçalves

André Mattos

Fernando Caruso

Brandon Wilson

Sérgio Menezes

Rafael Henriques

Vivi Devereaux

Seth Michaels

Eric Bell Jr.

Mariana Balsa

Phil Miler

Adriano Aragon

Jon Cotterill

Tonya Cornelisse

Sven Holmberg

Thelmo Fernandes

José Victor Pires

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan yapımı dram ve biyografi filmi Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, 2016 yılında çekilmiştir.