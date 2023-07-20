JEAN ONANA KİMDİR? | Adam Karabec kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Kamerunlu yıldız isim Jean Onana ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Jean Onana kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jean Onana'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kamerunlu futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jean Onana kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JEAN ONANA KİMDİR?

Jean Onana, 8 Ocak 2000 yılında Yaounde, Kamerun'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyundadır ve ön libero olarak görev yapmaktadır. 10 kez miili formayı giymiştir. 6 milyon euro piyasa değeri bulunmaıktadır. 103 maçta 6 gol 4 asist üretmiştir.