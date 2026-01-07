Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi!

Quilindschy Hartman, 24 yaşında ve Hollandalı profesyonel futbolcudur. Asıl mevkisi sol bek olan Hartman, temposu, pas kalitesi ve bindirmeleriyle tanınıyor. Peki, Quilindschy Hartman kimdir? Hollandalı sol bek Hartman kaç yaşında, nereli?

Quilindschy Hartman kimdir? Quilindschy Hartman, Hollanda doğumlu, 24 yaşında profesyonel bir futbolcudur. Sol bek mevkisinde görev yapan Hartman, Avrupa futbolunda özellikle Feyenoord döneminde sergilediği performansla adından söz ettirmiştir. Burnley, sezon başında genç oyuncuyu 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, Hartman İngiltere'de de istikrarlı performansını sürdürdü. Bu sezon 15 resmi karşılaşmada 4 asist üreten Hollandalı sol bek, hücum katkısıyla öne çıkıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden Hartman'ın, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilmesi gündemde...

Quilindschy Hartman 14 Kasım 2001 tarihinde doğmuş, Hollandalı profesyonel futbolcudur. Sol bek mevkisinde görev yapan Hartman, kariyerini Premier League ekiplerinden Burnley'de sürdürmekte olup Hollanda Millî Takımı formasını da giymektedir.

QUILINDSCHY HARTMAN'IN KARİYERİ

Feyenoord

Futbola 2010 yılında Excelsior altyapısında başlayan Quilindschy Hartman, aynı yıl Feyenoord altyapısına transfer oldu. Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 19 Haziran 2020'de imzaladı.

Hartman, Feyenoord formasıyla ilk resmî maçına 21 Ağustos 2022'de, RKC Waalwijk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı. Avrupa arenasındaki ilk deneyimini ise 8 Eylül 2022'de, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanında yaşadı ve maça ilk 11'de başladı. İlk profesyonel golünü 10 Kasım 2022'de, SC Cambuur karşısında kaydetti. Dört gün sonra Feyenoord, oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı ve 17 Kasım 2022'de Hartman, 2025 yılına kadar sürecek yeni sözleşmesini imzaladı.

25 Ocak 2023'te 19 numaralı formasını bırakarak 5 numaralı formayı giymeye başladı. Takımın değişmez isimlerinden biri hâline gelen Hartman, Feyenoord'un 14 Mart 2023'te Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenerek altı yıl sonra Eredivisie şampiyonu olan kadrosunda önemli rol oynadı. 2023-24 sezonunda Johan Cruyff Shield maçında PSV'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 29 Ağustos 2023'te sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 19 Eylül 2023'te Celtic karşısında çıktı.

31 Mart 2024'te, FC Utrecht maçında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kapattı ve Feyenoord'un kazandığı KNVB Kupası finalinde forma giyemedi. Yaklaşık 10 aylık sakatlığın ardından 2 Şubat 2025'te, Ajax karşısında sahalara döndü. Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, Feyenoord'dan ayrılma nedeninin teknik direktör Robin van Persie ile yaşadığı sorunlar olduğunu ifade etti.

Burnley

26 Haziran 2025'te, Quilindschy Hartman'ın Burnley ile dört yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Premier League'deki ilk maçına 16 Ağustos 2025'te, Tottenham karşısında çıktı.

26 Ekim 2025'te, Wolverhampton Wanderers karşısında yaptığı iki asistle, Premier League tarihinde üst üste üç deplasman maçında asist yapan ilk Burnley oyuncusu oldu.

MİLLİ TAKIM

Eylül 2022'de Curaçao Millî Takımı'ndan davet almasına rağmen, Feyenoord'un izin vermemesi nedeniyle bu çağrı gerçekleşmedi. Mart 2023'te Hollanda A Millî Takımı'nın geniş kadrosuna çağrıldı ancak son kadroya giremedi ve Hollanda U21 takımına dahil edildi. U21 formasıyla ilk maçına 25 Mart 2023'te Norveç karşısında çıktı ve 2023 Avrupa U21 Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

1 Eylül 2023'te, Ronald Koeman tarafından ilk kez Hollanda A Millî Takımı kadrosuna çağrıldı. A Millî Takım'daki ilk maçına 13 Ekim 2023'te Fransa karşısında çıktı ve aynı maçta ilk millî golünü kaydetti. Diz sakatlığı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alamayan Hartman, sakatlık sonrası ilk millî maçına 9 Ekim 2025'te, Malta karşısında çıktı.