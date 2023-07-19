2017 yapımı aksiyon filmi 'Uzaydan Gelen Fırtına' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filmine dair detaylar...

Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Uzaydan Gelen Fırtınadetayları haberimizde...

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak birşeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.