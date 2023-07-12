Benim Güzel Ailem 3. bölüm izle | TRT1 Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle | Benim Güzel Ailem izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu geniş bir ailenin yuvadan tek tek uçan kuşlarının bir anda, hep birlikte yuvaya dönmeye karar verince ortaya çıkan olayları konu ediniyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu'nun yer aldığı sevilen dizi, 3. bölümüyle 12 Temmuz Çarşamba günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Benim Güzel Ailem 3. bölümü konusu....

BENİM GÜZEL AİLEM 3. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 5 Temmuz Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak 3. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 3. bölümü...

Benim Güzel Ailem 3. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 3. BÖLÜM KONUSU

Canan Damla'ya karşı katı kurallar sergilerken Rasim Canan'ı sakin olması konusunda uyarır ve onunla Damla''nın evlilik sürecinde yaşadıkları konusunda konuşmak ister. Canan'ı bir köşeye çeker ve olanları dinler. Rasim dinledikleri karşısında adeta sinirden deliye döner. Deniz'i üzdüğü için pişman olan Kaan, karısına barışma mesajları yazarken Deniz acil bir durum olduğunu ve birlikte annesine gitmelerini gerektiğini söyler. Derya, evde yaşanan durumlardan dolayı kendi derdiyle kimseyi uğraştırmak istemez. Annesine, yarın eve döneceğim der. Canan'ın biraz rahatlar, hiç olmazsa bir çocuğun derdinden kurtulmuştur.

Benim Güzel Ailem 3. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU