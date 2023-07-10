Senaryosunu Michael Brandt, Derek Haas'ın kaleme aldığı Bas Gaza filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

BAS GAZA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Araba hırsızı iki kardeşin hikayesini ele alan yapımın yönetmen koltuğunda Antonio Negret oturuyor. Andrew ve Garrett Foster sadece lüks araba hırsızlığı yapmaktadırlar. İkili, Fransa'da 1937 model milyon euro değerindeki bir arabayı çalmak üzere kiralanırlar. Ancak bu iş onlar için çok kolay olmayacaktır çünkü çalmak istedikleri arabanın sahibi yerel bir suç çetesinin patronudur.

BAS GAZA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?