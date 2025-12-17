Haberler Fenerbahçe Haberleri Mourinho eski öğrencisini istiyor! Becao...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de alınan kararla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için 3 takım talip oldu. 2 takım, oyuncunun geçmişte de boy gösterdiği İtalya Serie A'dan bulunurken diğer takım ise Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica. İşte detaylar...





Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ocakta başlayacak transfer dönemine hazırlanıyor. Takıma yapılacak takviyeler kadar gidecek isimlerin de konuşulduğu toplantılarda, gözden düşen savunmacıya sürpriz bir kulüp talip oldu.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de gözden düşen ve kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yu Portekiz ekibine getirmek istiyor. 62 yaşındaki teknik adamın, 37 yaşındaki Otamendi'nin futbolu bırakacak olması ve kadroda yalnızca 3 stoper bulunması sebebiyle Becao'yu geniş kadroda düşünebileceği belirtildi.