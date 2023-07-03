atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, ikinci bölümü ile ekranlara gelecek. Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisinin yapımcılığını Hakan Eren'in yaptığı dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş üstleniyor. 3 Temmuz Pazartesi günü 2. bölümüyle ekrana gelecek olan Üvey Anne dizisi 2. bölüm detayları haberimizde...

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 2. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

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ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM KONUSU

Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır.

Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur.

Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE