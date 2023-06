MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef All Star 22 Haziran ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belli oluyor. Zorlu yarışmanın yeni bölümü 22 Haziran Perşembe akşamı 9. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde jürilerin istediği yemekleri en başarılı şekilde yapan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 8. Yarışmacı oldu. Programın sıkı takipçileri ise bu noktada "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen programda, ana kadro geçmiş sezonun birbirinden başarılı yarışmacıları arasından seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 8. Yarışmacı ve 22 Haziran tarihli bölümünden tüm detaylar.

