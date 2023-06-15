AL SANCAK 19. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 19. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 19. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 19. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 19. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 19. BÖLÜM KONUSU NE?

Pençe Timi aniden gelen bir istihbaratla Atmaca Timi'nin de desteği ile büyük bir operasyona gider. Ahtapot, bütün örgütleri etrafında toplamış büyük bir kaos peşindedir. Pençe ve Atmaca Timleri Ahtapot'un büyük eylemine engel olabilecek midir? Sacit ve Nadia yüzleşiyor Elizabeth'ten aldığı annesinin defteri ile Sacit'in karşına çıkan Nadia baştan sona her şeyi anlatır. Baba ve kız birlikte hasret giderirken Nadia, Elizabeth'i öldürmek için Sacit'in yanından ayrılarak çok zor bir operasyona çıkar. Ahtapot'un onlarca elemanı arasında korunan Elizabeth'e Nadia nasıl bir akıl oyunu yaparak ulaşacaktır? Gülseren hapisten çıkıyor, kızı Nadia ile hasret gideriyor Gülseren hapisten çıkarak Nadia ile buluşur. Anne kız hasret giderir. Ancak bu buluşma fazla uzun sürmez. Nadia son bir atılım yaparak Ahtapot'un üssüne gider. Tek başına operasyon yapan Nadia başarılı olabilecek midir?

AL SANCAK 19. BÖLÜM İZLE

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