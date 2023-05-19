THY Euroleague'de heyecan final four maçları ile devam ediyor. Olympiakos ile Monaco, Zalgirio Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olympiakos - Monaco THY Euroleague final four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Final Four müsabakasında Fenerbahçe Beko'yu eleyen Olympiakos ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Monaco THY Euroleague final four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - MONACO THY EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Monaco maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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